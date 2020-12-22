Не было счастья, да несчастье помогло: какие образовательные форматы появились на Алтае благодаря пандемии

Школьники смогут заниматься научными исследованиями Фото: Олег УКЛАДОВ

2020-ый год выдался сложным. Однако благодаря именно пандемии появились новые форматы обучения и новые центры развития детей. Как говорится, не было бы счастья, на несчастье в виде ковида помогло… «Комсомолка» рассказывает о том, какие положительные изменения произошли в уходящем году в системе образования Алтайского края.

Дистанционка

Весной, когда пандемия застала всех врасплох, оказалось, что информационные платформы системы образования не в состоянии справиться с резко возросшей нагрузкой. Хотя стоит отдать должное, что меры были предприняты довольно оперативно.

- Мы учли все ошибки и за летний период, пока школьники были на каникулах, полностью переформатировали всю информационную систему. Было закуплено современное оборудование и создано специальное информационное хранилище, которое позволило существенно расширить возможности региональной системы образования. Это стало возможным благодаря средствам, выделенным из краевого бюджета, - рассказывает Михаил Рязанов, директор Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования. - В итоге мы подготовили к высокой нагрузке все информационные системы, в том числе «Сетевой регион. Образование» и платформу для дистанционного образования. Многие школы пересмотрели свои возможности, подготовили контент для работы в удаленном формате. На сегодняшний день у нас есть как федеральные ресурсы, которые можно использовать в системе образования, так и региональные.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко (справа) открывает Дом научной коллаборации Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Курс на открытие талантов

- Гордость этого года – глобальный проект «Современная школа», рассчитанный на выявление, поддержку и развитие одаренных детей, которые осваивают ряд программ в рамках дополнительного школьного образования, - рассказывает Наталья Полосина, начальник отдела общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края.

«Современная школа» включает в себя несколько направлений. Одно из основных - «Точки роста». Это сеть центров дополнительного образования (цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного) на базе сельских школ. Так, за 2020 год в Алтайском крае «Точки роста» были открыты в 42 селах и малых городах региона. В планах на 2021 год – еще более ста центров, которые оснастят физическим и химическим оборудованием для проведения опытов. Все это позволит сделать образование в регионе еще более качественным и интересным. Ведь даже педагоги «Точек роста» проходят специальное обучение, связанное с повышением уровня квалификации.

Еще один новый, появившийся в этом году региональный центр поддержки одаренных детей - «Талант22», который реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». На его создание было выделено 336 миллионов рублей, в том числе более трех миллионов - из краевого бюджета. На эти средства закупается высокотехнологичное оборудование, спортивный инвентарь, экипировка и т.д.

- «Талант22»и включает в себя образовательные программы, которые на шаг выше обычной, стандартной школьной программы. И это позволяет нам выявить тех «звездочек», которых нужно поддерживать и продвигать, - говорит Наталья Полосина.

Цифровая среда

- Одним из аспектов выявления талантов также являются цифровые технологии, - уверяет Михаил Рязанов. – С этой целью мы реализуем множество разных проектов. Самый простой пример - обработка и анализ оценок учащегося, выполнения им домашних заданий, результаты участия в различных олимпиадах, ВПР, внеурочной деятельности, допобразовании и т.д. – все это позволяет отследить индивидуальную траекторию развития ребенка и в соответствии с этим направлять его.

Подобные методы позволяют выявить склонность каждого ребенка к тому или иному предмету. Ведь, как говорят в региональном Минобре, в Алтайском крае нет неодарённых детей, просто нужно уметь направить школьника в нужное русло.

- И это действительно так. Я склоняюсь к великим педагогам, которые говорили – даже если ты получаешь двойку, то ты лучший из тех, кто получил двойку по этому предмету, - говорит Рязанов.

Под занавес 2020 года в Алтайском крае в рамках национального проекта «Образование» открыли первый «IT-куб», который объединил начинающих разработчиков, опытных наставников и представителей ведущих компаний IT-рынка. По сути это «IT-куб» - место, где ребятам предоставляется уникальная возможность получить профессию программиста, учась в школе.

На Алтае открыли первый «IT-куб» Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

- Образование в «IT-кубе» бесплатное, однако есть конкурсный отбор - мы берем детей с хорошей мотивацией, которые точно не бросят обучение на полпути. Что касаемо возрастных ограничений – ориентируемся на школьников с 1 по 11 классы. Программы могут быть разные – интенсивные курсы, уроки выходного дня и т.д., - рассказывает эксперт. – Так, в этом учебном году мы в дистанционном режиме провели набор в «Яндекс. Лицей» и сейчас 30 ребятишек уже проходит обучение. Дети осваивают самые передовые информационные технологии, а по итогу смогут выбрать для себя профессию, связанную с интернет-технологиями.

Сайт «IT-кубе» - itcube22.ru. Более подробную информацию о работе IT-куба можно получить по телефону (3852) 20-64-08.

В «Точках роста» ученики работают на современных компьютерах и 3D-принтерах, учатся управлять квадрокоптерами и осваивают шлемы виртуальной реальности Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Поддержка школьников с ОВЗ

Еще одно важное направление проекта «Современная школа», на которое было уделено особое внимание - обновление материально-технической базы идет в образовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели из федерального и краевого бюджетов было выделено более 40 млн рублей.

- Это позволит школьникам с ограниченными возможностями здоровья проявить себя в таких направлениях как «Столярное дело», «Слесарное дело», «Швейное дело», «Сельскохозяйственный труд», «Подготовка младшего обслуживающего персонала» и т.д., - рассказывает Полосина. - А кабинеты педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей дефектологов пополнятся различными комплектами сенсорного, модульного, игрового и реабилитационного оборудования.