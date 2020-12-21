Пельмени с чечевицей и оливье с черной солью: новогоднее меню для веганов и тех, кто постится

Новогоднее меню для веганов и тех, кто постится Фото: из личного архива

Если уж встречать Новый год по всем правилам, то на праздничном столе не должно быть скоромных блюд. Ведь Бык – один из типичных животных-вегетарианцев восточного календаря. Как удивить гостей вкусным застольем без мяса и яиц, «Комсомолке» рассказала вегетарианка с девятилетним стажем Виктория Конева.

Когда колбасит не от колбасы

Семья Коневых из Новоалтайска – вегетарианцы. Глава семьи Александр не ест животную пищу уже больше 20 лет. Виктория и их 17-летний сын Даниэль отказались от мяса и яиц 9 лет назад. О чем нисколько не жалеют.

- Это был осознанный выбор. Мне кажется, сам организм «попросил» меня об этом, были постоянные проблемы со здоровьем: высокий холестерин в 32 года, хроническая усталость, частые головные боли, рассеянность и какой-то «туман» в мыслях. К тому моменту, как было принято решение в пользу вегетарианства, я уже интуитивно понимала, что проблема в неправильном питании, поэтому несколькими месяцами ранее мы добровольно отказались от грубой говядины и свинины, в рационе были только рыба и мясо птицы, - говорит Виктория Конева.

А однажды в гости с ночевкой приехала подруга-вегетарианка, для которой пришлось готовить специальную еду. После того памятного ужина все встало на свои места окончательно.

Новогоднее меню для веганов и тех, кто постится Фото: Личный архив

- Я ничего специально не покупала, обошлась продуктами, которые были дома: потушила овощи в духовке, напекла оладьи из кабачков и кефира. Ели все вместе, и нам так понравилась эта еда, что наутро я вынесла все мясное, что было в холодильнике, на помойку, - вспоминает наша героиня.

Виктория вспоминает, что первый месяц ее колбасило не по-детски. Причем, мяса как раз не хотелось совсем. Сначала жутко не хватало остроты, насыщенности вкуса, что, впрочем, легко решалось с помощью специй. А через пару недель ей безумно захотелось молочки – кефиры, йогурты, творог и прочие молочные продукты включались в меню чуть ли не на каждый прием пищи.

Кстати, молочные продукты в рационе Виктории присутствуют и сейчас, Коневы – лактовегетарианцы. Это значит, что они отказались от мяса животных, птицы, рыбы и яиц. А все остальное можно. И это целое богатство: овощи, фрукты, крупы, молочка, орехи, ягоды, мед, зелень, семечки, масло. С переходом на вегетарианство постоянными «гостями» на столе Коневых стали нут, чечевица, маш – ТОП ценнейших представителей бобовых, которые в рационе сибиряков-мясоедов присутствуют крайне редко.

- Жить можно! И не просто жить, а жить вкусно, здОрово и здорОво. Из такого набора продуктов можно готовить сотни разнообразных блюд, в том числе и праздничные угощения, - убеждена Виктория.

Прошу к столу!

С новогодним меню Вика пока не определилась – время еще есть. Но точно знает, что это будут одни из любимых блюд членов ее семьи. Сокровенными рецептами она поделилась с читателями «Комсомолки».

Долма из булгура – любимое блюдо мужа Александра

Новогоднее меню для веганов и тех, кто постится Фото: Личный архив

Понадобится:

1. Свежие или маринованные виноградные листья

2. Булгур 150-200гр

3. Брынза, сыр Фета или Сиртаки – 200 гр

4. Несколько листьев мяты, корица молотая, чёрный перец, соль по вкусу.

Способ приготовления

Если листья маринованные, то их предварительно вымочить в воде, молодые свежие листья, если будете готовить долму летом, заливают кипятком на 10-15 минут.

Булгур запарить в горячей воде на 15-20 минут или отварить немного на слабом огне.

Сыр размять вилкой, добавить булгур, специи, соль, рубленную мяту. Тщательно перемешать.

Заворачиваем начинку в виноградный листья. Отваривать в течение 20-30 минут в томатном соусе из рецепта голубцов или сметанном подливе (негустая сметана + соль, специи и зелень по вкусу).

Подаем долму с нежирным йогуртом или сметаной, предварительно сбрызнув лимонным соком.

Пельмени с чечевицей и адыгейским сыром

Новогоднее меню для веганов и тех, кто постится Фото: Личный архив

Это блюдо любят все, оно максимально напоминает традиционные мясные пельмени и при этом не содержит ни грамма усилителей вкуса

Для теста:

- 2 стакана муки первого сорта

- 2 ст. л. раст. нерафинированного масла;

- 1 стакан кипятка;

- 1 ч. л. соли;

Способ приготовления

1. В муку насыпьте соль и влейте растительное масло. Перемешайте, а затем тоненькой струйкой вливайте кипяток, постоянно мешая тесто ложкой. Если тесто слишком горячее, дайте остыть, прежде чем замешивать его руками.

2. Вымесите тесто, посыпая стол мукой до эластичного состояния. Дайте ему отдохнуть минут 15 -20 в полотенчике или полиэтиленовом мешочке.

Для фарша:

- 1 стакан чечевицы;

- 1/3 стакана круглого риса

- 1 морковь;

- 70 гр. натертого адыгейского сыра;

- специи по ½ ч. ложке: куркума, паприка, асафетида, кориандр, соль.

Способ приготовления

1. Замочите чечевицу на ночь.

2. Слейте воду и сделайте и нее пасту с помощью блендера или на мясорубке.

3. Отварите рис, добавьте в чечевицу и еще раз пройдитесь блендером.

4. Добавьте натертый на крупной терке сыр, перемешайте.

5. В специях обжарьте морковь, добавьте к фаршу и еще раз перемешайте.

Ну а как лепить и варить пельмени объяснять нет смысла.

Цветные пельмени

новогоднее меню для веганов и тех, кто постится Фото: из личного архива

Кстати, для детей к новогоднему столу можно приготовить цветные вегетарианские пельмени. Там все точно также, только в тесто половину жидкости (около 100 гр/мл) заменяют негустым овощным пюре (свекольное, морковное, шпинатное) или соками из этих овощей. В желтый цвет покрасить тесто можно с помощью куркумы – примерно 2-3 чайные ложки на указанный объем.

Только имейте в виду, что такое цветное тесто очень капризное, не исключено, что после отдыха перед лепкой нужно будет подмесить еще немного муки для устранения излишней липкости.

Наберитесь терпения, и ваши труды увенчаются успехом – дети сметают такие пельмени в два счета!

Голубцы

Это любимое блюдо Вики, с которым она охотно поделилась рецептом

Понадобится

1 капуста, 1/2 стакана риса басмати, 2 моркови, 200 гр адыгейского сыра, 1/3 стакана грецких орехов, кусочек свежего имбиря, 30 гр топленого сливочного масла или масла гхи, ½ ч.л. молотого черного перца, асафетида (такая индийская специя с ароматом чеснока, используется в блюдах с крестоцветными и бобовыми), ½ ч.л. паприки, зелень по вкусу.

Способ приготовления

1. Рис отварить до полуготовности.

2. На разогретом масле поджарить измельченные орехи и сыр, натертую морковь, мелко нашинкованной капусты (грамм 200-300, специи.

3. В обжарку добавить рис и зелень, посолить.

4. А дальше – традиционно: заворачиваем начинку в ошпаренные мягкие листья капусты и тушим в течение 30 минут на маленьком огне в специальном соусе «От Вики».

Соус томатный «От Вики»: 4 ст ложки томатной пасты, 1 ч ложка соли, 6 ч л сахара, 1/2 ч ложка молотого чёрного перца, 1/2 ч л молотой гвоздики, 1/2 ч л корицы, 300гр воды.

Пицца

Тесто - как на пельмени. Только воду можно заменить кефиром и загасить соду на кончике ножа. На раскатанную лепешку мнут адыгейский сыр и перемешивают со сметаной, сверху долькам укладывают помидоры, маслины. Можно по желанию добавить обжаренные дольки баклажанов. Солим, перчим, посыпаем зеленью и сыром и в духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов, 10-15 минут.

«Оливье»

Готовится точно также, как в классическом варианте, только вместо мясной колбасы используется адыгейский сыр (200 гр), а вместо яиц – черная соль. Это такая индийская (гималайская) специя с ярко выраженным яичным вкусом. Очень полезная, между прочим! Содержит более 90 полезных веществ (против 2 в белой соли) и пониженную концентрацию нитрата натрия.

На заправку – вегетарианский майонез:

- 200 мл. подсолнечного масла

- 100 мл. молока

- 1 ч. ложка готовой горчицы

- По 0,5 ч. ложки соли + 0,5 ч. ложки сахара

- 1 ст. ложка лимонного сока

Способ приготовления

Смешиваем все ингредиенты для майонеза, кроме лимонного сока и взбиваем их блендером на максимальных оборотах в течение 5 минут. После этого вливаем лимонный сока и взбиваем еще 2 минуты. Смесь начнет густеть прямо на глазах. Если этого не произойдет, то оставьте ваш майонез в покое на несколько минут, а затем снова взбейте. Должно все получиться!

Для тех, кто соблюдает пост и до Рождества исключил из своего рациона не только яйца, но и молочные продукты, сыр в рецептах можно заменить вегетарианской белковой колбасой или сосисками.

Где взять экзотические продукты для рецептов?

Ничего недоступного в вегетарианской кухне нет. Да, некоторые ингредиенты типа бобов маш или консервированных виноградных листьев, вы вряд ли найдете в магазинах у дома. А вот в ассортименте крупных сетевых ретейлеров (Метро, Ашан, Лента) они бывают довольно часто. Что касается экзотических специй, то их можно найти в специализированных магазинах здорового питания или индийских лавках – в последнее время в Барнауле эти направления активно развиваются. Кстати, там же можно купить и готовые вегетарианские полуфабрикаты, типа колбасы и сарделек. Но это на любителя.

А на десерт у нас…

Новогоднее меню для веганов и тех, кто постится Фото: из личного архива

Главная особенность десертных блюд в вегетарианской концепции – они должны быть не только вкусными, но и полезными. Поэтому основу сладостей обычно составляют орехи и сухофрукты. Виктория поделилась рецептами двух очень простых в приготовлении и необычных, но вкусных десертов, которые украсят любой новогодний стол и непременно порадуют Быка-вегетарианца.

Вегетарианские конфеты

Смешайте любые измельченные орехи, финики, изюм, курагу. Из полученной массы скатайте шарики, а чтобы они не липли к рукам, обваляйте их в кокосовой стружке или в кунжутных семечках или в тех же измельченных орехах – кому как нравится. Вкусные и полезные конфеты готовы!

Халава

Не путать с халвой! Халава - это индийский пудинг из манки без выпечки.

Понадобится

- 650 мл молока

- 1,5 стакана сахара

- 200 гр сливочного масла

- 1,5 стакана манной крупы

- По 0,5 стакана изюма и кешью (промыть и просушить их бумажным полотенцем)

- Щепотка мускатного ореха и ванили

- 8 зерен кардамона

Способ приготовления

1. Возьмите две кастрюли. В одну вылейте молоко, добавьте сахар,кардамон, ваниль и мускат и доведите до кипения на медленном огне. Как только молоко закипит, выключите и накройте его крышкой.

2. Тем временем во второй кастрюле растопите сливочное масло. Добавьте манку и обжаривайте на медленном огне в течение 15-20 минут. Манка должна хорошо пропитаться и впитать в себя все масло. Через 10 минут после начала обжарки добавьте кешью – их можно не измельчать. Манку нужно помешивать и поджаривать, пока она не начнет истончать приятный ореховый аромат и приобретет слегка золотистый цвет. После этого кастрюлю убрать с огня, но плиту не выключать.

3. Максимально медленно влейте немного горячего молока в кастрюлю с манкой – она начнет сильно шипеть, помешайте ее. Продолжайте вливать молоко небольшими порциями и перемешивать.

4. Как только вы соединили манку с молоком полностью , верните кастрюлю на плиту, добавьте изюм и варите смесь, постоянно помешивая, 5 минут. Манка очень быстро из полужидкого состояния станет густой. Варить халаву нужно до того момента, пока смесь при помешивании не начнет отделяться от бортиков и формироваться в шар.

5. Выключите огонь, накройте халаву крышкой и дайте постоять 10 минут, после чего выложите ее на блюдо. Подавать халаву можно сразу же или остудить.

Новогоднее меню для веганов и тех, кто постится Фото: из личного архива

Дорого-богато?

По опыту Виктории, вегетарианский рацион, вопреки расхожему мнению, обходится не дороже, чем привычный большинству мясной рацион. Цены на крупы и большинство бобовых очень демократичные. Овощи и ягоды Коневы выращивают на собственной даче. Молочные продукты стараются покупать натуральные, в проверенных деревенских хозяйствах.

- Пожалуй, главная статья расходов для вегетарианцев – это орехи и специи. Но их в граммовке на блюдо требуется очень мало. Если готовить дома, а не покупать полуфабрикаты, то в пересчете килограмм той же говядины на килограмм фруктово-ореховой смеси и специй, последнее все равно выходит дешевле, - подытоживает Вика.

По словам Виктории, вегетарианство – это не бездумный отказ от продуктов животного происхождения. Напротив, в этой доктрине гораздо больше ответственности, чем в привычном всеядном питании. Когда тебе доступны любые продукты и в любое время, ты механически не думаешь о сбалансированности и разнообразии своего рациона. Вегетарианцы же постоянно следят за тем, чтобы в меню не было перекосов. «Картошка, жареная, пареная и пюре» на завтрак, обед и ужин – это не про нас», - смеется Виктория.

К тому же, по признанию Коневых, вегетарианское питание, вопреки расхожему мнению, что «травой» сыт не будешь, насыщает организм силой и энергией даже лучше, чем скоромная пища. Недаром, травоядные животные считаются более выносливыми, чем хищники.

- Самое главное – найти концепцию питания, которая будет органично подходить именно вам. СВОЮ еду вы сразу узнаете - просто внимательно относитесь к тем сигналам, которые подает вам ваш организм. Пробуйте, экспериментируйте, это того стоит! - советует Вика.

Так что если вы всерьез задумываетесь в новом году начать новую жизнь, основанную на правильном питании, Белый Металлический Бык вам в помощь!