Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 20 декабря 2020: больше смертей от COVID-19

Общее число инфицированных в крае уже подходит к отметке 30,5 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае установилась негативная тенденция – уже продолжительное время ежедневно регистрируется 12-15 смертей среди пациентов с коронавирусом.

Согласно сводкам оперативного штаба региона, на сегодняшний день общее число жертв вируса подходит к отметке 1400 человек. Среди них превалируют пациенты, у которых было установлено, что причина смерти непосредственно коронавирусная инфекция. При этом таких больше уже на сто человек.

Также за последнее время снизилось число «тяжелых» пациентов и находящихся на ИВЛ. Продолжают лечение в ковидных госпиталях более двух тысяч человек с положительным тестом на COVID-19. Еще полторы тысячи пациентов находятся в больницах по причине диагностики у них вирусной пневмонии, сходной с COVID-19.

Данные на 23.00 19 декабря 2020 (фото: оперштаб АК)

Амбулаторно наблюдают за состоянием 137 пациентов с бессимптомным течением заболевания. Долечивание на дому продолжают 666 человек с пневмонией.

За последние сутки число инфицированных увеличилось еще на 216 новых случаев: Барнаул – 60, Рубцовск – 21, Бийск – 16, Заринск, Славгород – по 8 заболевших, Новоалтайск – 6, Локтевский, Михайловский районы – по 5 заболевших, Волчихинский, Завьяловский, Ключевской, Родинский районы – по 4 заболевших, Алейск, Белокуриха, Алейский, Благовещенский, Каменский, Кулундинский, Кытмановский, Павловский, Первомайский, Тогульский, Тюменцевский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Змеиногорский, Мамонтовский, Новичихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Табунский, Топчихинский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Баевский, Бурлинский, Егорьевский, Залесовский, Заринский, Калманский, Косихинский, Крутихинский, Курьинский, Немецкий национальный, Суетский, Тальменский, Третьяковский, Угловский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Таким образом, общее число инфицированных в Алтайском крае уже подходит к отметке 30,5 тысяч человек. Из них вылечились почти 27 тысяч.