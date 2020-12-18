Ежесекундный мониторинг: в Барнауле СГК установила датчики, удаленно оценивающие температуру в доме

В этом году Сибирская генерирующая компания переложила только в одном Барнауле 32 километра теплосетей Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская генерирующая компания» провела прямую линию, на которой ответила на самые актуальные вопросы барнаульцев о наступившем отопительном сезоне и качестве предоставляемых услуг.

Спасите, замерзаем!

Сильные морозы еще не пришли в Алтайский край, а некоторые жители Барнаула уже побаиваются серьезного минуса за окном, потому что даже сейчас в их квартирах прохладно. Согласно установленным законом нормативам, в жилых помещениях зимой столбик термометра не может опускаться ниже 20 градусов тепла, а в угловых комнатах – ниже 22-х. Однако на «горячую линию» Сибирской генерирующей компании поступило немало обращений на тему прохладных батарей. Некоторые жалобы удалось оперативно отработать.

- К нам поступило обращение от жителей дома по улице Цаплина, 112. Накануне там побывала инспекция, которая зафиксировала, что параметры теплоснабжения на самом доме находятся в графике. Во всех квартирах, в которые мы смогли попасть, составляет от 23 до 25 градусов. К сожалению, мы не знает точного адреса того, кто оставлял заявку. Нам надо побывать в ней и уже на месте определить: проблема в наладке домовой системы теплоснабжения или это связано непосредственно с самой квартирой, - поясняет Александр Гросс, директор Барнаульской тепломагистральной компаний.

Такая же жалоба поступила от ряда других домов и зачастую замеры показывают, что непосредственно в самом доме теплоноситель поступает в норме, а вот затем из-за каких-то нарушений тепло в квартиры не доходит. Причин, по словам специалистов, может быть несколько.

- Если старый дом, то и система теплоснабжения старая. Возможно, управляющая компания не промывала ее или готовила к зиме ненадлежащим образом. Так что проблемы могут быть связаны и с этим, - говорит Александр Гросс.

Нередко проблема кроется в некачественной настройке внутридомового оборудования. Тогда в центральных квартирах температура стоит достаточно теплая, а, к примеру, в угловых не поднимается выше +19. С такой недоработкой столкнулись жители дома на проспекте Ленина, 101. Специалисты СГК сделали свою заключение и направили рекомендации в управляющую компанию.

Оборудование готово к зиме

В этом году Сибирская генерирующая компания переложила только в одном Барнауле 32 километра теплосетей. За последние годы – это максимум. В предыдущие сезоны объемы были значительно скромнее. Помимо этого на более чем 50 тепловых пунктах заменили оборудование, на семи центральных тепловых пунктах отремонтировали строительные конструкции.

- В межсезонье выполняется огромный объем работ, и сегодня мы можем сказать, что в отопительный сезон мы вошли достаточно спокойно. Нет серьезных сбоев, никаких аварийных отключений не было. Работаем в штатном режиме, - добавляет директор Барнаульской тепломагистральной компаний.

Так что в целом, система жизнеспособная и готова к функционированию. Если какие-то проблемы возникают, то в первую очередь надо разобраться с управляющей компанией или ТСЖ. Возможно, неполадки действительно кроются в домовой системе.

Отапливаем улицу

По словам специалистов, кроме прохладных батарей, встречаются и обратные ситуации. Чаще всего это происходит весной, когда резко наступает потепление, а быстро понизить температуру теплоносителя не получается. Тогда жители города жалуются на невыносимую жару и огромные счета, так как по факту «отапливают» улицу, живя с открытыми окнами.

Эксперты отрасли подтверждают – иногда такое встречается даже сейчас, в начале зимы.

- Приходится в ручном режиме проводить регулировку. Если регистрируются недогревы – мы выдаем предписания на то чтобы увеличить сужающее устройство. Но бывают и обратные ситуации. Недели две назад мы делали предметный анализ по некоторым адресам и выяснилось, что перегревов по факту оказалось даже больше, чем недогревов, - говорит Александр Гросс. – Это тоже некомфортно. У людей в квартире +28…+29 градусов. Иногда даже было +30. Это тоже ненормально. Для пожилых это вредно для здоровья. Люди «топят улицу», а это уже личные траты. Так что за этим процессом мы тоже внимательно следим.

На ТЭЦ существует специальный температурный график, который строго привязан к температуре на улице.

Кстати, чтобы удаленно оценивать погоду в доме и регулировать температуру в котлах, в этом году компания СГК ввела систему мониторинга с помощью логгеров. По словам директора теплосбытового подразделения СГК Игоря Холодкова, это специальное устройство, которое установлено непосредственно в квартирах в разных частях города. Всего около 500 штук. Они самостоятельно оценивают атмосферу с точностью до ±0,5°С (в круглосуточном режиме) и по сети Wi-Fi отправляют данные на специальную аналитическую платформу.

Холод в душе

Есть в Барнауле и еще одна проблема, с которой, увы, придется смириться. Работа, конечно же, ведется, но для полного ее устранения требуются просто космические суммы (около 1 млрд рублей). Речь идет о холодной горячей воде. Это не абсурдная, а вполне реальная ситуация и заключается она в том, что горожанам ночью или ранним утром приходится подолгу сливать воду, чтобы в кране наконец-то потеплело.

Это системная проблема досталась в наследство со времен СССР, когда коммуникации прокладывались по тупиковым схемам. На сегодняшний день в Барнауле всего 30% домов имеют рециркуляцию. Конечно, постепенно таковых будет становиться больше, но пока это дело времени. В этом году СГК заменила 4,4 км необходимых для этого трубопроводов.