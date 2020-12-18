Живой кролик для Давида: алтайские депутаты исполняют желания детей

Сергей Писарев и Ирина Солнцева с кроликом Фото: из личного архива

Каждый из нас под Новый год может не только окунуться в магию праздника, но и сам стать волшебником. В холле Алтайского законодательного собрания в эти дни сверкает елка с заветными шариками. В них спрятаны детские просьбы к Деду Морозу. Всего 65 шаров с желаниями детей из малообеспеченных семей и тех ребят, чьи родители работают в covid-госпиталях.

Среди детских пожеланий - игрушки, конструкторы, «плюшки» для катания с гор, коньки, наборы для творчества, и многое другое. Участие парламентариев в акции «Желание под елкой» уже становится доброй традицией. Благотворительной проект, организованный краевым Молодежным Парламентом, проводится в четвертый раз и второй год подряд к нему присоединяются депутаты АКЗС.

- В этом году мне выпал шар от девочки Ксении. Она просила подарить ей мягкую игрушку. Просьбу я выполнил. А вот Ирине Валентиновне Солнцевой достался шар с необычным желанием. Мальчик Давид из медицинской семьи, работающей в ковид-госпитале, попросил живого кролика, - рассказывает директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

По словам депутата АКЗС Ирины Солнцевой, она сначала даже отложила записку в сторону, растерялась.

- Я купила уже куклу по желанию одной девочки, но мы решили еще посмотреть детские желания. И тут живой кролик, где, думаю его взять-то. И тут заходит Сергей Викторович, услышал детскую просьбу, конечно, говорит, выполним, только прежде надо с родителями связаться. Живой кролик - это не мягкая игрушка, готовы ли они ухаживать. Позвонили, те сказали, что готовы, - рассказала «Комсомолке» Ирина Солнцева.

- После согласования с родителями из зоопарка был доставлен белый ушастый красавчик, - рассказывает Писарев. А вечером 17 декабря зайчика доставили на поселок Южный в частный дом к великой радости мальчика Давида.