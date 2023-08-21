Лучшим наставником в Алтайском крае признан сотрудник «Россети Сибирь»

Виктор Томенко и Виктор Коваленко Фото: из архива компании

Заместитель начальника службы высоковольтных линий производственного отделения Кулундинские электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» Виктор Коваленко победил в краевом конкурсе «Лучший шеф-наставник». Награду ему вручил Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Такой конкурс проводится в регионе уже 10 лет. В этом году организаторам поступило 85 заявок от 72 работодателей края. И лишь 12 человек, в числе которых и алтайский энергетик, стали победителями.

Виктор Коваленко – представитель одной из известных династий алтайской энергетики. Хорошую базу и тягу к профессии заложил в нем отец. Виктор же за свой 30-летний стаж прошел длинный трудовой путь: работал электрослесарем, мастером СВЛ, начальником службы, главным инженером и начальником ПТС Кулундинских электросетей. Был главным инженером, а затем и директором производственного отделения Кулундинские электрические сети.

В его трудовой биографии много памятных событий. Например, он был куратором подготовки энергообъектов Туапсинского района к XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в Сочи. Он до сих пор вспоминает, как проходили каждый метр трасс ЛЭП, буквально ощупывали провод и опоры, чистили просеки от лиан. Потом был большой объем ремонтов. И все это в субтропиках. Но сибиряки выдержали – строительно-монтажные и пуско-наладочные работы были завершены в срок. Благодаря им аварийность в Туапсинском РЭС снизилась в 30 раз.

Были и не праздничные истории в его биографии. В 2019 году вся зона обслуживания Кулундинских электросетей пострадала от ледяного дождя. Не обошла стихия стороной и энергообъекты. Несколько дней энергетики очищали провода ЛЭП, чтобы скорее вернуть свет в дома жителей. С задачей, конечно, справились. Но в памяти Виктора Анатольевича и его коллег это осталось навсегда.

Своим большим опытом он охотно делится с молодыми специалистами. Обучает персонал, консультирует по техническим вопросам, участвует в организации и проведении противоаварийных тренировок и соревнований профессионального мастерства. Особое внимание – студентам, которые приходят в компанию на практику и молодым специалистам. О его таланте как наставника красноречиво говорит и тот факт, что его сын и дочь тоже выбрали в качестве своей профессиональной дороги энергетику. И уже успешно трудятся в подразделениях «Алтайэнерго».

«Я всегда рад, когда встречаю среди коллег тех, кто еще студентом был у нас на практике. Многие говорят, что идут к нам работать именно благодаря тому, что их «заразили» своим примером наставники. Это очень ценно и замечательно! Значит, не зря мы вкладываем душу и силы в воспитание молодого поколения энергетиков!» – говорит Виктор Коваленко.