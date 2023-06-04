На Алтае мужчина избил полицейского

В деле разбирается Следственный комитет Фото: Олег УКЛАДОВ

Следователи завели дело на 42-летнего жителя села Майма, который избил полицейского при исполнении.

Инцидент произошел в ночь на 23 мая. На улице Советской остановили мужчину. Во время препровождения его до служебного автомобиля для дальнейшего разбирательства, он начал оказывать сопротивление.

– Он применил в отношении одного из полицейских насилие, нанеся представителю власти не менее трех ударов обувью в область лица, причинив тем самым телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай.

Расследование уголовного дела продолжается.