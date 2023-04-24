В Бийске бродячие животные станут муниципальной собственностью

Собаки Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске бездомных животных внесли в реестр объектов муниципальной собственности. Это следует из пояснительной записки к проекту решения, которую разместили на сайте БГД.

Порядок принятия в муниципальную собственность бездомных животных депутаты рассмотрели на сессии в апреле. Народные избранники привели местные нормативно-правовые акты в соответствие с действующим законодательством.

Их документа следует, что в муниципальную собственность принимают бездомных животных, если в течение шести месяцев с момента заявления об их обнаружении, не находят владельцев

– Согласно части 1 статьи 137 Гражданского кодекса РФ безнадзорные животные учитываются как движимое имущество, – сказано в документе

Кроме того, бездомные животные подлежат учету в реестре объектов муниципальной собственности.