До +5 прогнозируют в Алтайском крае 16 апреля

В Барнауле днем столбик термометра покажет от +2 до +4 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

16 апреля в Алтайская края будет ветрено и прохладно. Подробнее о прогнозе рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю днем температура воздуха составит от 0 до +5 градусов. Местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах гололедные явления. Синоптики предупреждают - на дорогах сильная гололедица. Ветер подует юго-западный со скоростью 4-9 м/с, по северу местами порывы достигнут 14 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра покажет от +2 до +4 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах в утренние часы сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.