Из-за подтопления перекрыли часть дороги в Алейском районе

Всего в Алтайском крае из-за паводка закрыты три дороги Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алейском районе талые воды затопили участок дороги, сообщили в ГУ МВД по региону.

Проезд перекрыт с 29 марта с 0 до 1 километра на дороге Н-0108 «Боровское – Серебренниково». При этом до села Серебренниково нет другого проезда.

Отмечается, что вода залила участок возле моста через ручей. Там установили запрещающие проезд дорожные знаки.

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