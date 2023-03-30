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НовостиОбщество30 марта 2023 4:21

Из-за подтопления перекрыли часть дороги в Алейском районе

До села Серебренниково нет альтернативного проезда
Александра Сапожкова
Всего в Алтайском крае из-за паводка закрыты три дороги

Всего в Алтайском крае из-за паводка закрыты три дороги

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алейском районе талые воды затопили участок дороги, сообщили в ГУ МВД по региону.

Проезд перекрыт с 29 марта с 0 до 1 километра на дороге Н-0108 «Боровское – Серебренниково». При этом до села Серебренниково нет другого проезда.

Отмечается, что вода залила участок возле моста через ручей. Там установили запрещающие проезд дорожные знаки.

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