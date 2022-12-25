ДТП в Тальменском районе Алтайского края 25 декабря 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

В 8 утра 25 декабря на Чуйском тракте в Тальменском районе произошло смертельное ДТП с двумя автомобилями и пешеходами. Подробности сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, водитель 1969 г. р. на «Вольво» ехал в сторону Барнаула и врезался в стоящий «Форд» под управлением мужчины 1953 года рождения.

- После автомобиль отбросило на стоявших рядом мужчин 1986 г.р. и 1987 г.р. В результате водитель «Форда» скончался на месте происшествия, пешеходы получили травмы, - сказал в полиции.

Сейчас инспекторы ДПС выясняют все обстоятельства ДТП.