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НовостиПроисшествия25 декабря 2022 5:15

На алтайской трассе автомобиль отбросило на пешеходов, один человек погиб

В стоящий «Форд» врезалась иномарка «Вольво»
Александра Сапожкова
ДТП в Тальменском районе Алтайского края 25 декабря 2022

ДТП в Тальменском районе Алтайского края 25 декабря 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

В 8 утра 25 декабря на Чуйском тракте в Тальменском районе произошло смертельное ДТП с двумя автомобилями и пешеходами. Подробности сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, водитель 1969 г. р. на «Вольво» ехал в сторону Барнаула и врезался в стоящий «Форд» под управлением мужчины 1953 года рождения.

- После автомобиль отбросило на стоявших рядом мужчин 1986 г.р. и 1987 г.р. В результате водитель «Форда» скончался на месте происшествия, пешеходы получили травмы, - сказал в полиции.

Сейчас инспекторы ДПС выясняют все обстоятельства ДТП.