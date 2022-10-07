В Барнауле на Сулиме выкупили участок под 25-этажный дом

Стройка в Барнауле Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле застройщик выкупил участок под высотную жилую застройку на ул. Сухэ-Батора, 39. Об этом сообщает «Толк».

Земля находится на пересечение с ул. Панфиловцев. Победитель аукциона получила право аренды земли на 10 лет и 8 месяцев.

«Площадка расположена в зоне Ж-1, которая допускает возведение домов высотой до 75 метров (25 этажей), а также административные, коммерческие, социально-бытовые объекты», - пишет «Толк».

Но какой именно будет жилой комплекс, еще неизвестно. Информация о проекте будет позже.

Отмечается, что участок ранее использовался под автостоянку. На нем расположены временные объекты.