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Общество13 августа 2022 9:01

Неизвестные на тракторе насмерть задавили трех коров в алтайском поселке

Животные зашли на чужое поле
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Животные зашли на чужое поле

Животные зашли на чужое поле

Фото: Олег УКЛАДОВ

В поселке Садовый Третьяковского района неизвестные с особой жестокостью расправились с тремя коровами. Как сообщила подписчица телеграм-канала “Инцидент Барнаул”, животные зашли на чужое поле.

По информации женщины, коров насмерть задавили на тракторе неизвестные. Животные гуляли безнадзорно, то есть без пастуха, и, видимо, забрели на чужую территорию.

- Зачем убивать? Это же скот. Иди к хозяину и решай вопрос, - вопрошает женщина.

Планирует ли хозяин животных обращаться в правоохранительные органы - не уточняется.