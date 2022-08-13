Неизвестные на тракторе насмерть задавили трех коров в алтайском поселке

Животные зашли на чужое поле Фото: Олег УКЛАДОВ

В поселке Садовый Третьяковского района неизвестные с особой жестокостью расправились с тремя коровами. Как сообщила подписчица телеграм-канала “Инцидент Барнаул”, животные зашли на чужое поле.

По информации женщины, коров насмерть задавили на тракторе неизвестные. Животные гуляли безнадзорно, то есть без пастуха, и, видимо, забрели на чужую территорию.

- Зачем убивать? Это же скот. Иди к хозяину и решай вопрос, - вопрошает женщина.

Планирует ли хозяин животных обращаться в правоохранительные органы - не уточняется.