Штормпрогноз объявили в Алтайском крае на 11 и 12 августа

В крае прогнозируют дожди, грозы, град Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае объявили шторпрогноз из-за надвигающейся непогоды, которая 10 августа уже «накрыла» ряд районов. 11 и 12 августа прогноз сохранится.

- В Алтайском крае 11-го и ночью 12 августа ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра, при грозах порывы до 19 метров в секунду, - говорится в прогнозе Алтайского ЦГМС.

В краевой столице сегодня во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. При этом температура днем будет достаточно теплая – от +24 до +29.

До конца рабочей недели количество осадков сократится.