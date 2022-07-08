В центре Барнаула жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

На месте ЧП Фото: Татьяна Гейнрих

Вечером 7 июля в многоэтажки в центре Барнаула на проспекте Ленина произошел пожар. Эвакуировали несколько человек, сообщает региональное управление МЧС.

- На момент прибытия первых подразделений шёл дым из окна квартиры на 3 этаже. Очаг обнаружен и локализован на площади около 8 квадратных метров, - отметили в ведомстве.

На месте ЧП работали 32 человека, использовали 5 единиц техники. По лестничным маршам вывели 6 человек, эвакуировали 15 человек.

Пострадавших в результате этого пожара нет. Причину возгорания установят специалисты.