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Происшествия10 февраля 2022 13:30

На Алтае жителя Казахстана оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику ДПС

У него не было страховки
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Мужчина не хотел, чтобы на него составляли протокол.

Мужчина не хотел, чтобы на него составляли протокол.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае жителя Казахстана оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику ДПС. Об этом сообщает пресс-служба краевого СК .

– Вечером в конце сентября 2021 года на автомобильной дороге в городе Рубцовске сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль осужденного. В связи с тем, что мужчина не имел страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности, он был приглашен в патрульную машину для составления административного материала, – рассказывают в пресс-службе регионального Следкома.

Мужчина не хотел, чтобы на него составляли протокол. Чтобы этого избежать, он попытался дать взятку должностному лицу. Но полицейский отказался принять деньги.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 18 тысяч рублей.