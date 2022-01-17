Начинающий инвестор из Барнаула перевел мошенникам больше 2 млн рублей

Мужчина искал дополнительный заработок
Фото: Олег УКЛАДОВ
Барнаулец лишился двух млн рублей, став жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, он хотел заработать на инвестициях.
Накануне в отдел полиции по Индустриальному району обратился местный житель 1970 года рождения с заявлением о мошенничестве. Он искал дополнительный заработок и оставил свои данные на инвестиционной платформе. Рекламу он увидел в интернете.
Спустя время с мужчиной связался якобы консультант и пообещал высокий заработок и сопровождение сделок. Мужчина перечислил на счета больше двух млн рублей, но позднее, когда он попытался перевести деньги на свою карту, сделать этого не удалось. Лжеброкер трубку не брал, и барнаулец понял, что его обманули.
По данному факту возбуждено уголовное дело.