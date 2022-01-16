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Общество16 января 2022 6:22

Алтайские спасатели просят, как можно быстрее очистить крыши от снега

Также следует сбить сосульки
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Из-за оттепели лед начнет падать с крыш

Из-за оттепели лед начнет падать с крыш

Фото: Анна СЕМИНА

Специалисты регионального главка МЧС настоятельно рекомендуют управляющим компаниям и частным домовладениям, как можно быстрее сбросить снег с крыш. В противном случае не исключены чрезвычайные происшествия.

- Большие снежные массы в основном скапливаются на участках крыш с подветренной стороны. Особое внимание необходимо обратить на крыши легких сооружений (беседок, веранд), не рассчитанных на большую нагрузку. Кровли, особенно ветхие, могут не выдержать, деформироваться или обрушиться под сильной тяжестью снега, - объясняют в ведомстве.

Погодные условия в регионе в эти дни складываются таким образом, что морозы сменяются оттепелью, и в этот промежуток выпадают осадки в виде снега, и снега с дождем. Как следствие, на крышах образуются тяжелые запасы. Все это превращается в глыбы льда, которые в любой момент могут упасть.