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Общество25 ноября 2021 4:56

Пробки в Барнауле 25 ноября 2021: из-за обильного снегопада город сковало 9-балльными заторами

Из-за снегопада образовали пробки в Барнауле 25 ноября 2021
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Сейчас обстановка на дорогах оценивается в 7 баллов

Сейчас обстановка на дорогах оценивается в 7 баллов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за обильного снегопада утром 25 ноября Барнаул сковали 9-балльные пробки. Об этом сообщили в сервисе «Яндекс Карты».

Основные заторы образовались на центральных улицах краевой столицы. Это проспекты Ленина, Красноармейский, Строителей. Также красным подсвечены были район ВРЗ, улицы Матросова и Северо-Западной.

Не лучше ситуация была и в других районах: на Павловском тракте, улицах Власихинской, Малахова, Попова.

На 11.30 часов 25 ноября пробки в Барнауле оцениваются в 7 баллов.

Напомним, мэрия сообщала, что минувшей ночью на дороги Барнаула вышла снегоуборочнная техника.