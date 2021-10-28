Более тонны санкционных груш изъяли на Алтае

Груши. Фото: Алтайская таможня

Санкционные груши весом более одной тонны изъяли во время совместной проверки алтайские таможенники и сотрудники управления Россельхознадзора по региону, сообщает пресс-служба ведомства.

– В одной из торговых точек города Барнаула таможенники обнаружили 106 ящиков свежих груш, по внешнему виду и таре упаковки схожих с товарами Евросоюза, которые запрещены к ввозу на территорию России. При осмотре на ящиках с грушами были выявлены следы удаления механическим путем нанесенной первоначальной маркировки, – отметили в алтайской таможне.

Документов на груши у продавца не оказалось.Это уже восьмая партия санкционных товаров, которые выявили с начала 2021 года.