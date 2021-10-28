Выпускники ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» – стипендиаты Фонда Андрея Мельниченко 2021 года Фото: из архива компании

10 выпускников Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова»стали участниками Стипендиальной программы Фонда Андрея Мельниченко в 2021 году. Именно эти ребята показали высокие результаты на олимпиадах и научных конкурсах, а также поступили в российские вузы на бюджетные места.

Теперь Стипендиальная программа Фонда Андрея Мельниченко объединяет почти 60 учащихся высших учебных заведений, завершивших свое обучение в центрах детского научного и инженерно-технического творчества в 2018-2021 гг. Ежемесячная стипендия выплачивается на протяжении всего учебного года тем студентам, кто хорошо учится, принимает активное участие в проектной и научно-исследовательской деятельности, выступает наставником проектов воспитанников образовательных центров и проходит производственную практику в компаниях «ЕвроХим», СУЭК и СГК.

Это особенно важно для первокурсников, многие из которых начинают самостоятельную жизнь вдали от родного дома и проходят через непростой период адаптации в вузовской среде. По словам студента 2 курса физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, выпускника Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» (г. Барнаул) Мирослава Волокитина, «стипендия помогает на первом курсе больше думать о фундаментальных вещах, а не о выходе на работу в ущерб учебе. Кроме того, чтобы не потерять стипендию, нужно хорошо сдать сессию, а это стимулирует учиться».

«Я также участвую в Стипендиальной программе Фонда Андрея Мельниченко, получаю федеральную стипендию за результативное выступление в финале Всероссийской олимпиады школьников, – дополняет студент 1 курса химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, выпускник Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» (г. Барнаул) Марк Шнайдер. – Соглашусь с Мирославом, такая стипендия является очень хорошим подспорьем для студента: можно приобрести ценные научные труды, оплатить дополнительные образовательные программы и многое другое. Всем воспитанникам образовательных центров желаю хорошо учиться, участвовать в олимпиадах и конкурсах высокого уровня, побеждать и становиться участниками Стипендиальной программы Фонда Андрея Мельниченко».

Стипендиальная программа Фонда Андрея Мельниченко включает два вида стипендий: федеральную (30 000 рублей) и региональную (8 000 рублей). Основанием для ее присуждения являются достижения выпускника образовательного центра в учебе, олимпиадной или проектной деятельности. В их числе победы на крупнейших предметных олимпиадах и конкурсах проектов, выдающиеся успехи в научно-исследовательской работе и инженерно-техническом творчестве. Стипендия может быть повышена, если студент из года в год подтверждает высокий уровень знаний и активно выстраивает свою профессиональную траекторию в рамках проектов и программ Фонда Андрея Мельниченко.

«Подготовка высококвалифицированных специалистов – одна из ключевых наших задач, – отмечает исполнительный директор Фонда Александр Чередник. – Мы гордимся тем, что после окончания образовательных центров ребята не останавливаются на достигнутом, а продолжают совершенствовать свои знания и навыки, одерживают новые победы и своим примером доказывают эффективность работы нашей образовательной системы».

Справка:

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

В 2017-2019 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 9 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 3000 школьников 5-11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.

Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.