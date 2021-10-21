На Алтае бобров убили для приготовления лечебных настоек

Хвост бобра и изъятое оружие Фото: предоставлено пресс-службой

В Алтайском крае сотрудники транспортной полиции задержали браконьера, который незаконно добыл четырех бобров. Он хотел сделать из них лечебные настои. Подробности сообщают в пресс-службе ведомства.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Алтайского линейного управления МВД России задержан 43-летний местный житель, подозреваемый в незаконной охоте, - рассказывают в транспортной полиции.

Как установило следствие, в конце сентября на берегу реки Катунь в Бийском районе мужчина застрелил четырех бобров. При этом ни лицензии, ни разрешения на хранение оружия у него не было. По словам задержанного, его интересовали исключительно железы и хвосты бобра – он намеревался сделать из них настойки. А тушки выбросил в воду.

- Незаконный промысел причинил природным ресурсам Российской Федерации ущерб в размере 72000 рублей, - подчеркивают в полиции.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконная охота». Любителю настоек грозит до двух лет лишения свободы.