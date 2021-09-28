Барнаульский ресторан извинился за рекламу с темнокожим мужчиной

Извинения. Фото: скриншот со страницы tandyrbarnaul в instagram

Сеть барнаульских ресторанов «Тандыр № 1» на своей странице в Instagram принесла извинения за рекламу с темнокожим мужчиной. Ранее компанию за это критиковали сторонники «Мужского государства».

– От лица компании «Тандыр №1» мы хотим принести извинения за то, что задели русскую нацию нашими фотографиями. Мы удалили весь контент, который поднимал эту шумиху, – сказано на странице.

Ранее лидер движения «Мужское государства» Владислав Поздняков потребовал извинений от барнаульской сети ресторанов из-за рекламы с темнокожим мужчиной. Кроме того, он призвал подписчиков делать заказы с оплатой при получении, а после прибытия доставки отказываться от еды.