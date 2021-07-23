В Барнауле закроют движение трамваев по проспекту Ленина

Изменится движение трамваев. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на выходных остановят движение трамваев по проспекту Ленина на участке от улицы Северо-Западной до улицы Кулагина. Это связано с ремонтом тепловой сети в районе домов №155а и №128, пишет мэрия.

– Трамваи не будут ходить по участку с 22.00 23 июля до 05.00 26 июля, - рассказали в администрации.

В связи с этим изменятся маршруты:

Трамвай № 1: конечная станция «Докучаево» – ул.Попова – проспект Космонавтов – проспект Калинина – ул. Северо-Западная – ул. А.Петрова – ул. Советской Армии – конечная станция «Депо №1».

Трамвай № 3: конечная станция «Барнаульский пивоваренный завод» – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – ул. А.Петрова – ул. Северо– Западная – проспект Калинина – проспект Космонавтов – конечная станция «Поток».

Трамвай № 7: конечная станция «Депо №3» – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – ул. А.Петрова – ул. Советской Армии – пр. Строителей – ул. Челюскинцев – ул. Анатолия – проспект Красноармейский – Змеиногорский тракт – конечная станция «Кордон».