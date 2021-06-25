Жителя Алтайского края осудили за интим со школьницей

Случившееся нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование личности девочки Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Шипуновского района признали виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, в сентябре 2020 года в одном из сел Шипуновского района обвиняемый, будучи совершеннолетним, вступил в интимные отношения с 15-летней школьницей. Несмотря на то, что близкие отношения между молодым человеком и потерпевшей происходили по взаимному согласию – это является уголовно-наказуемым деянием, – отметили в ведомстве.

Там добавили, что случившееся нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование личности девочки.

Во время предварительного следствия мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на 100 часов.