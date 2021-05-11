На Алтае нашли застреленным бизнесмена из Бийска Алексея Кривошеева

Алексей Кривошеев (фото: со страницы ecopan.org)

В Республике Алтай на пороге собственного дома был найден застреленным бийский бизнесмен Алексей Кривошеев, об этом во вторник, 11 мая, сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на бывшего партнера предпринимателя.

- 5 мая бизнесмен на личном авто подъехал к своему дому, расположенному в селе Элекмонар. Позже его обнаружили в салоне иномарки мертвым. На теле предпринимателя, предположительно, были огнестрельные ранения, а рядом с ним лежал пистолет, - рассказал изданию собеседник на условиях анонимности.

По его словам, он успел пообщаться с теми, кто был непосредственно на месте происшествия. Они склоняются к версии, что это было именно убийство. Впрочем, следствие проверяет все версии.

- Сейчас ведутся необходимые экспертизы. Поэтому утверждать что-то пока рано. Но большинство тех, с кем я общался, склоняются к тому, что это была насильственная смерть. Возможно, из-за бизнеса, или чего-то еще, - добавил бывший партнер Кривошеева.

Известно, что бийский бизнесмен был гендиректором и учредителем ООО «Алтай дом» и ООО «Строим дом». В последнее время он жил и работал в Республике Алтай.

Прощание с Алексеем Кривошеевым состоялось еще 7 мая, однако как сообщили «Банкфаксу» в региональном следкоме, в производстве регионального ведомства нет возбужденного уголовного дела по данному случаю.