Пять новых детских садов появятся в Барнауле

В новом детском саду Фото: пресс-службы администрации Барнаула

11 апреля мэр Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание на территории строящегося детского сада №280 на проспекте Энергетиков, 16. Уже совсем скоро он откроет свои двери. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- Строительство здания детсада завершено. Сейчас специалисты оформляют документы, укомплектовывают помещения мебелью и оборудованием, занимаются благоустройством прилегающей территории. До конца июня планируют получить лицензию, а затем запустить детский сад в работу, - рассказали в администрации.

Учреждение рассчитано на 280 детей, 120 из них - в возрасте до трех лет. В садике планируют открыть 11 групп, в том числе пять ясельных. Там оборудуют музыкальный и спортивный залы, изостудию, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, методический кабинет, комнату отдыха для персонала. Кроме того, есть условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: пандусы, лифт для инвалидов-колясочников, туалетная комната для инвалидов.

В этом году кроме детского сада №280 планируют запустить еще четыре дошкольных учреждения - в кварталах 2009, 2009а, 2033, детский сад-ясли на улице Фурманова, 22. Здания трех из пяти уже построили и ввели в эксплуатацию.

– Строительство этих объектов позволит нам закрыть очереди в детские сады для детей от года до трех лет, – сказал Вячеслав Франк.