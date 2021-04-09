В Барнауле на улице Лазурной изменили схему движения транспорта

Схема организации движения.

В Барнауле 9 апреля на улице Лазурной в районе пересечения с улицей Власихинской изменили схему движения транспорта в связи с аварийно-восстановительными работами. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

- Теперь проезжая часть с четной стороны улицы Лазурной в сторону проезда Южного Власихинского открыта для движения, - сообщает администрация.

Экстренный ремонт вызван просадкой грунта. Жителям приносят извинения за причиненные неудобства, просят быть внимательными на указанном участке, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.