Барнаульцев приглашают на продовольственные ярмарки

Площадки будут работать с 10 до 14 часов. Фото: Олег УКЛАДОВ

10 апреля в Барнауле состоятся традиционные ярмарки выходного дня. Они пройдут во всех районах города и пригороде, сообщает мэрия.

- В ассортименте ярмарок: рыба, молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйцо и мясо птицы, крупы и сахар, овощи и фрукты, масло растительное и прочие продукты, - пишет администрация.

Стоимость товаров на ярмарках будет ниже рыночной. Площадки будут работать с 10 до 14 часов.

Ярмарки будут работать по следующим адресам:

Индустриальном район

ул.Балтийская, 116

м/р Новосиликатный – ул.Новосибирская, 16в.

Ленинский район

п.Научный городок, 31

Октябрьский район

пр-кт Ленина, 152;

ул.Титова, 9.

Центральный район

с.Лебяжье – ул.Центральная, 65а;

м/р Затон – ул.Водников, 11.