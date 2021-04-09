Барнаульцев приглашают на продовольственные ярмарки

Площадки будут работать с 10 до 14 часов.
Фото: Олег УКЛАДОВ
10 апреля в Барнауле состоятся традиционные ярмарки выходного дня. Они пройдут во всех районах города и пригороде, сообщает мэрия.
- В ассортименте ярмарок: рыба, молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйцо и мясо птицы, крупы и сахар, овощи и фрукты, масло растительное и прочие продукты, - пишет администрация.
Стоимость товаров на ярмарках будет ниже рыночной. Площадки будут работать с 10 до 14 часов.
Ярмарки будут работать по следующим адресам:
Индустриальном район
ул.Балтийская, 116
м/р Новосиликатный – ул.Новосибирская, 16в.
Ленинский район
п.Научный городок, 31
Октябрьский район
пр-кт Ленина, 152;
ул.Титова, 9.
Центральный район
с.Лебяжье – ул.Центральная, 65а;
м/р Затон – ул.Водников, 11.