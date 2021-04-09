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Общество9 апреля 2021 11:32

В Барнауле на Попова временно отключат светофоры

Это связано с плановым ремонтом
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Также отключат наружное освещение.

Также отключат наружное освещение.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на улице Попова временно отключат светофоры. Это произойдет в пятницу, 9 апреля, с 22.30 до 2.00, сообщает пресс-служба городской администрации.

- В связи с проведением плановых ремонтных работ в ночь на 10 апреля Горэлектротрансом Барнаула будет осуществлено отключение линии наружного освещения по улице Попова. Также не будут работать светофоры на пересечении улиц Попова и Трактовой, на ул.Попова в районе ЗСВ, на ул.Трактовая, 88, - пишет мэрия.

Жителей просят быть осторожными и внимательными, а также соблюдать требования дорожных знаков.