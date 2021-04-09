На Алтае жильцы аварийного дома записали обращение к президенту

Скрин видео.

На Алтае жильцы аварийного дома на улице 40 лет Победы, 4в поселке Бийского района записали обращение к президенту. Их дом определили под снос, но временного жилья так и не предоставили. Видеообращение опубликовано в соцсетях.

- 30 марта 2018 году наше здание признали аварийным и подлежащим сносу, прошло три года. В доме 22 квартиры, нам администрация предложила в Первомайке общежитие техникума – оно в плачевном состоянии. На каждом этаже, где должен быть санузел, место бытовых отходов, ни канализации, ни водопровода, вместо стекол фанера и прочие материалы. По факту, там жить нельзя, - жалуются жильцы.

По словам обратившихся, чтобы заселиться в общежитие, здание нужно реконструировать, но на это нет денег. В этом году было принято решение о сносе дома и выселении жильцов. Они боятся, что фактически станут бездомными.