Стало известно, кто займет место главврача новой больницы скорой помощи в Барнауле

Юридически 11-я больница присоединится к 12-й Фото: Олег УКЛАДОВ

Главным врачом объединенной больницы скорой помощи станет Сергей Воронкин.

Эту информацию ИА «Толк» подтвердил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. В настоящее время Воронкин является руководителем горбольницы №12.

Отметим, в скором времени ожидается слияние двух больниц Барнаула - №11 и №12. По данным источника, на проведение всех процедур потребуется около полугода. По официальной версии, юридически произойдет присоединение к 12-й больнице.

- Есть процедура ликвидации юридического лица, создается ликвидационная комиссия, в состав которой должен входить руководитель. Подумаем, на каком этапе Андрей Коломиец (главный врач горбольницы №11, – прим.ред.) покинет должность руководителя, – прокомментировал Дмитрий Попов.

При этом так и не ясно останется ли Коломиец работать в объединенной клинике или нет.

Согласно планам алтайского минздрава, в результате «реорганизации» будет сформирована база из 838 обычных коек и 42 реанимационных. Есть и рабочее название БСМП-2. Таким образом, упор будет сделан на оказание экстренной помощи.