Больше 1 млн рублей отдала алтайская пенсионерка мошенникам

Вероятнее всего, потерпевшая перевела деньги на телефонные номера Фото: Анна СЕМИНА

Полицейские Алтайского края ведут розыск мошенников, которые путем обмана похитили у пенсионерки больше одного миллиона рублей.

Как рассказала 61-летняя потерпевшая, ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что неизвестные пытаются снять деньги с ее карты. Также добавил, что для того чтобы сохранить накопления, ее контакты он передаст сотруднику правоохранительных органов.

Спустя некоторое время звонок действительно поступил. «Сотрудник полиции» сказал, что для того, чтобы сохранить деньги необходимо перевести их на указанные счета.

- Которые, судя по всему, оказались номерами сотовых телефонов мошенников, - говорят в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В итоге потерпевшая лишилась внушительной суммы - 1 239 000 рублей.

В настоящее время ведется розыск мошенников. Возбуждено уголовное дело.