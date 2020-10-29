18-летний парень украл водку, шампанское и фужеры ради возлюбленной

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В селе Калманка 18-летний молодой человек ради возлюбленной обчистил дом соседки - украл пару стульев, две бутылки водки, две бутылки шампанского и мартини – а также пару фужеров к ним, шоколадку, кастрюлю, чайник и сковородку.

Все дело в том, что парень начал жить со своей девушкой и решил ее порадовать, естественно, не сообщив, откуда на самом деле взялась домашняя утварь, спиртное и шоколадка, сообщает региональное управление МВД.

Надо ли говорить, что его вскоре задержали и завели на него уголовное дело по статье о краже (158 УК). Санкция статьи подразумевает лишение свободы до пяти лет, но скорее всего, дело может закончиться примирением сторон, тем более, что похищенное, кроме спиртного, вернули хозяйке – этот ущерб придется компенсировать.