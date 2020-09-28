В Барнауле в месячник пожилого человека проведут конкурс среди волонтеров Фото: Олег УКЛАДОВ

В октябре в Барнауле среди волонтеров, помогающих пожилым людям, проведут конкурс «Прояви заботу!», пишет пресс-служба мэрии краевой столицы.

Принять участие в конкурсе приглашают учащихся образовательных организаций, сформировавших волонтерские отряды и оказывающих поддержку людям старшего возраста. В месячник пожилого человека волонтерские отряды могут помочь с доставкой продуктов на дом, непродовольственных товаров, лекарств, медицинских товаров и реабилитационного оборудования, в уборке придомовой территории. Также они могут организовать социальные, благотворительные акции, концерты и многое другое.

Заявку на участие в конкурсе по установленной форме необходимо предоставить с 28 сентября по 10 октября в комитет по социальной поддержке населения Барнаула по электронной почте socinv@barnaul-adm.ru.

Подробную информацию о проведении конкурса и его критериях можно найти на официальном сайте краевой столицы.