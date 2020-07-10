Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 10 июля 2020 года составило 3676

10 Июль 2020 2020-07-10T11:42:32+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 10 июля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 9 июля 2020 года увеличилось еще на 109 человек и составило 3676.

При этом быстрыми темпами растет число инфицированных. Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией составляет 5361 человек, в том числе 536 детей до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 153 случая – завозные, двое - из-за рубежа), 2983 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами, в 781 коронавирус установлен к у больных внебольничной пневмонией, в 1693 – у заболевших ОРВИ, в 2887 случаях – бессимптомное течение.

На 10 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции- 2749 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция более, чем для 33 тыс. человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано почти 230 тыс.человек.

ИСТОЧНИК KP.RU