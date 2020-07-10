В семи районах Алтайского края появились новые мобильные медпункты
В нескольких районах Алтайского края оборудовали новые мобильные фельдшерско-акушерские пункты. Ключи от них получили семи центральных районных больниц, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
В ближайшее время мобильные ФАПы заработают в малонаселенных пунктах Краснощековского, Курьинского, Каменского, Панкрушихинского, Топчихинского, Хабарского и Тальменского районов.
Все комплексы оснащены всем необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Это аппарат ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, биохимический анализатор, тонометр для измерения артериального давления, весы, ростомер, специальные медицинские укладки и другиеустройства.
В региональном Минздраве сообщают, что в ближайшее время мобильный ФАП получит и Шелаболихинская центральная районная больница.
ИСТОЧНИК KP.RU