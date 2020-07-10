В семи районах Алтайского края появились новые мобильные медпункты

10 Июль 2020 2020-07-10T06:49:08+03:00

в ФАПах есть все необходимое медоборудование. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшее время ФАП получит еще одна районная больница

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В нескольких районах Алтайского края оборудовали новые мобильные фельдшерско-акушерские пункты. Ключи от них получили семи центральных районных больниц, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

В ближайшее время мобильные ФАПы заработают в малонаселенных пунктах Краснощековского, Курьинского, Каменского, Панкрушихинского, Топчихинского, Хабарского и Тальменского районов.

Все комплексы оснащены всем необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Это аппарат ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, биохимический анализатор, тонометр для измерения артериального давления, весы, ростомер, специальные медицинские укладки и другиеустройства.

В региональном Минздраве сообщают, что в ближайшее время мобильный ФАП получит и Шелаболихинская центральная районная больница.

ИСТОЧНИК KP.RU