2020-05-20T14:16:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В барнаульском общежитии зафиксировали случай коронавируса

Заболел один из студентов-медиков
Иван ОЛЕКСЮК
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Болезнь протекает бессимптомно.Болезнь протекает бессимптомно.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле в общежитии №3 Алтайского медуниверситета заболел один из студентов. У него выявили коронавирус.

Студенты и ранее были обязаны соблюдать самоизоляцию, исключения составляли те, кто работает. Сейчас вся общага закрыта на карантин по рекомендации Роспотребнадзора. Помещения дезинфицируют, а за состоянием жильцов следят. Их обеспечивают едой и продуктами, эту обязанность взял на себя вуз.

Эпидемиологи устанавливают круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания.

Как стало известно «КП – Барнаул», заразившийся студент работал в больнице, где на днях выявили больных инфекцией. Ему делали тест как сотруднику этого учреждения. Болезнь у студента протекает без симптомов, тем не менее, его доставили в госпиталь.

Сейчас в Алтайском крае 1054 зараженных, шестеро погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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