2020-04-23T13:53:42+03:00
Происшествия

Опекуншу из Заринска буду судить за истязание детей

Поводом для насилие становился любой повод
Иван ОЛЕКСЮК
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Всего у нее было пятеро детей от десяти до 17 лет.Всего у нее было пятеро детей от десяти до 17 лет.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Опекуншу из Заринска будут судить за истязание приемных детей. 62-летняя женщина уверяет, что любила детей и пыталась таким образом их воспитывать.

Всего у нее было пятеро детей от десяти до 17 лет. Правда, жилось им под крылом у суровой матери не сладко. Она могла избить их за любую провинность – плохие оценки, порванная одежда, неубранный ночной горшок или взятая без спроса со стола еда.

- Опекун ставила детей на колени и заставляла подолгу оставаться в таком положении, выливала содержимое горшков и грязную воду на голову. Все это длилось на протяжении почти четырех лет, - сообщает региональный Следком.

После того, как стало известно о происходящем, детей изъяли из семьи. Свою вину женщина признала в полном объеме, свои методы воспитания оправдывала их непослушанием.

Кроме того, возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по факту халатности сотрудников системы опеки и попечительства Заринского района, которые не предпринимали должных мер по надзору за замещающей семьей несмотря на неоднократные обращения потерпевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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