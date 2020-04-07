Дополнительные группы спасателей направили в районы из Барнаула на борьбу с паводком
В понедельник, 6 апреля, из Барнаула в районы края, подверженные подтоплению в первую волну половодья, направили дополнительные группировки спасателей.
Помимо этого в эти районы были направлены дополнительные средства для борьбы со стихией.
- Две группы по восемь человек от аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Алтайскому краю работают в Солтонском и Усть-Пристанском районах. Спасатели Управления по обеспечению мероприятий ГОЧС и ПБ в Алтайском крае в составе десяти человек находятся в Петропавловском районе, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Еще 20 спасателей находятся в Бийском районе и 12 – в Третьяковском. Задачи у всех разные, но по большому счету пока идет подготовительная работа к прохождению паводка.
Все группы оснащены всем необходимым оборудованием и полностью готовы к выполнению поставленных задач. Тем не менее, гидрологическая обстановка на реках края стабильная. Подтоплений нет.
ИСТОЧНИК KP.RU