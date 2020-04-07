Расписание работы электричек в Барнауле в период самоизоляции: как будут работать ж/д вокзалы

7 Апр 2020 2020-04-07T13:20:54+03:00

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Расписание работы пригородных поездов измениться в Барнауле в период самоизоляции. Новый график начнет действовать с 8 апреля.

По информации минтранса Алтайского края с 8 по 30 апреля включительно отменяются следующие пригородные поезда:

– №6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18.36, прибытие в 20.36);

– №7105 Заринская – Барнаул (отправление в 6.50, прибытие в 8.25);

– №6232 Барнаул – Заринская (отправление в 18.14, прибытие в 20.17).

12 и 19 апреля не будет ходить электричка №6227 Заринская – Барнаул, с отправлением в 14.40.

13, 20 и 27 апреля отменяется электропоезд №6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4.01, прибытие в Барнаул в 6.55).

В это же время на 13, 20 и 27 апреля 2020 года назначается поезд сообщением «Озерки – Барнаул» (отправление в 5.35, прибытие в 6.55).

С 8 по 30 апреля по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям будут ходить следующие пригородные поезда:

– №6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 9.04, прибытие в 12.06);

– №6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13.38, прибытие в 16.36).

С 13 по 30 апреля по субботам и воскресеньям в нечетные дни скорые пригородные поезда будут отправляться по следующему расписанию:

– №6131/6133 Барнаул – Алейская – Рубцовск «Просторы Алтая», (отправление в 8.36, прибытие в 12.46);

– №6134/6132 Рубцовск – Алейская – Барнаул «Просторы Алтая», (отправление в 15.56, прибытие в 19.58).

С 25 апреля назначаются электропоезда:

– №6224 Барнаул – Заринская, ежедневно, кроме вторника и пятницы (отправление в 8.31, прибытие в 10.35);

– №6227 Заринская – Барнаул, ежедневно, кроме вторника и пятницы (отправление в 14.40, прибытие в 16.47).

Расписание и периодичность курсирования остальных пригородных поездов - без изменений.

После улучшения обстановки маршрутная сеть будет восстановлена, либо увеличена.

Дополнительную информацию можно получить в пригородных билетных кассах, по телефону +7(3852) 29-21-68.

ИСТОЧНИК KP.RU