2020-04-01T17:13:26+03:00
Происшествия

Житель Заринска во время январских праздников прибил своего товарища

Причиной для ссоры послужил незначительный повод
Анна СЕМИНА
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Потерпевший скончался на месте происшествияПотерпевший скончался на месте происшествияФото: Анна СЕМИНА
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Следователи Заринска завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего мужчины. Его обвиняют в гибели приятеля.

Инцидент произошел в один из январских дней. Мужская компания собралась в квартире одного из них. Во время застолья между двумя разгоряченными собутыльниками по какому-то незначительному поводу произошла ссора.

- Обвиняемый нанес потерпевшему руками и ногами множественные удары по голове и телу. От полученных телесных повреждений 50-летний мужчина скончался на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На стадии расследования обвиняемый полностью признал свою вину в произошедшем.

Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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