2020-03-24T15:00:37+03:00
Происшествия

Селянка попыталась сжечь заживо мужа

Мужчина выжил, но их дом сгорел полностью
Анна СЕМИНА
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Женщина сожгла дом, в котором жила ее семья, без крыши над головой осталась она сама, муж и детиЖенщина сожгла дом, в котором жила ее семья, без крыши над головой осталась она сама, муж и детиФото: Анна СЕМИНА
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Прокуратура Шипуновского района Алтайского края направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют в поджоге собственного мужа.

Как удалось установить следователям, в декабре прошлого года между супругами произошла ссора, и мужчина выдворил жену на улицу. Простояв там некоторое время, она решила отомстить ему.

- Она вернулась в дом, взяла бутылку с бензином, облила спящего мужа и подожгла его. Потерпевший успел выбежать и потушить огонь в снегу. После чего ему была оказана медицинская помощь, - сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

В это время его супруга даже не попыталась потушить дом, в котором начался пожар. Вместо этого она открывала окна, чем только усиливала горение. В итоге строение было полностью уничтожено.

Медики диагностировали у потерпевшего ожог 25% тела, а также ему был нанесен имущественный вред в размере 1/4 стоимости дома. Помимо этого женщина оставила без крыши над головой двух своих детей, которые являлись совладельцами долей сгоревшей жилплощади.

Действия обвиняемой квалифицированы как покушение на умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью, а также умышленное уничтожение чужого имущества.

Женщине грозит реальный срок, причем на длительный период. Сейчас же она находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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