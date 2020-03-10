2020-03-10T12:41:00+03:00
Звезды

Сергей Дроботенко опубликовал архивное фото с Михаилом Евдокимовым

Однажды ему удалось побывать на концерте алтайского юмориста
Анна СЕМИНА
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Фото Михаила Евдокимова на фестивале в Верх-Обском.Фото Михаила Евдокимова на фестивале в Верх-Обском.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Артист разговорного жанра Сергей Дроботенко, приехав на гастроли в Барнаул, пустился в воспоминания и опубликовал на своей странице в Instagram архивное фото с экс-губернатором Алтайского края, а также своим товарищем по сцене Михаилом Евдокимовым.

- Сегодня день архивов, вот нашёл у себя в архивах этот раритет. На Алтае почему- то всё время вспоминается он, Михаил Сергеевич... Сегодня прощаюсь с Алтаем, но не с ним. Я помню, пропустил момент его взлёта в космос с «красной мордой». Я в это время служил в армии, телевизор там особо не посмотришь... А когда вернулся в Омск, увидел афиши Евдокимова. «Кто такой?»- спрашиваю. «Вот ты дремучий!... Да это же тот самый мужик с веслом из бани».... – пишет Дроботенко.

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Сегодня день архивов
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В то время интернета еще не было, так что Сергей все не мог понять кто такой этот Михаил Евдокимов. А тот, между тем, уже сыскал народную любовь и вместо двух запланированных концертов дал в Омске аж пять!

- Я чудом попал на последний пятый. К микрофону вышел уставший коренастый мужичок со стулом. Первые две минуты просто ждал, когда стихнут овации. Потом сказал: «Ребята, у меня уже пятый концерт. Я спины не чувствую. Можно я сидя?»... Мог бы и не спрашивать, ему прощалось всё. Такого обожания в нашем жанре я больше не встречал ни разу, - явно с грустью пишет артист.

Кстати, Сергей Дроботенко приехал в Барнаул 8 марта и, желая того или нет, обратил внимание на цветочные магазины. Цены, надо сказать, его неприятно удивили.

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Именно такое выражение лица характерно для мужчин в этот день
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- Именно такое выражение лица характерно для мужчин в этот день при взгляде на цветочные цены... Поскольку в Барнауле уже первый час ночи, а значит, уже восьмое марта, имею полное право и непреодолимое желание... Любимые! С профессиональным женским днем! Спасибо за Любовь и Вдохновение! Спасибо за весну, что без вас бессмысленна. Будем радовать вас, кто чем может и (см фото) за ценой не постоим! – пишет юморист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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