2020-02-28T06:42:24+03:00
Спорт

Соревнования по мотогонкам на льду проведут в Барнауле

Это случится 8-9 марта
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото:pixabay.comФото:pixabay.com
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В Барнауле пройдут краевые соревнования по мотогонкам на льду. Как утверждают организаторы этого спортивного мероприятия, это экстрим для настоящих мужчин.

Мотогонки на льду это один из видов мотоспорта, который проходит на овальном треке, покрытом льдом. Спортсмены следуют по треку (его длина - от 260 от 425 м) против часовой стрелки. Такой вид спорта достаточно опасный, но и в тоже время зрелищный.

- С прошлого года в Барнауле Алтайская краевая федерация мотоциклетного спорта совместно с Министерством по спорту Алтайского края решили реанимировать этот зрелищный вид спорта и возродить славную традицию – мемориал памяти героя Советского Союза летчика-космонавта Г.С. Титова. В соревнованиях примут участие спортсмены не только из Алтайского края, но и ведущие гонщики из других регионов России, а это гарантирует зрелищность и остроту борьбы за лидирующие позиции, - рассказывают организаторы.

Так соревнования пройдут 8 и 9 марта на стадионе «Клевченя» (Бульвар 9 января, 29а). Начало в 12 часов. Более подробную информацию о мероприятии можно получить по телефону 8-983-170-05-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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