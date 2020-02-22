2020-02-22T13:48:43+03:00
Происшествия

Здание кафе загорелось в Барнауле

Никто не пострадал
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: скриншот из группы "Инцидент Барнаул"Фото: скриншот из группы "Инцидент Барнаул"
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В Барнауле утром 22 февраля загорелось кафе «Каспий». В пожаре никто не пострадал. О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях группы «Инцидент Барнаул».

Кафе, где произошел пожар, находится на пересечении улиц Челюскинцев и Партизанской. Пожарные оперативно прибыли на место возгорания и потушили огонь.

- Возгорание произошло по адресу ул. Челюскинцев, 75, в отдельно стоящем кирпичном одноэтажном здании кафе. По прибытию подразделений шел дым из-под крыши. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, присвоен 1 ранг сложности. На наличие людей проверили, пострадавших нет. В 11:50 уже ликвидировали возгорание, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Пока неизвестно из-за чего загорелось это помещение.

- Недолго оно существовало. Один раз видела летом там свадьба шла, а так пустота постоянно. Видимо страховку решили получить, - предположила в комментариях одна из жительниц краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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