Жительница Барнаула надеялась на родео с «ковбоем», но он ее лишь обокрал

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:47:32+03:00

Мужчина сделал это не в первый раз

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Жительница Барнаула познакомилась в пивном баре с мужчиной в ковбойской шляпе. После того, как импозантный новый знакомый остался у девушки ночевать, она не досчиталась дома ноутбука.

Действия развернулись в июне прошлого года в одном из баров краевой столицы. После совместного распития алкогольных напитков и небольшой развлекательной программы (мужчина играл на гитаре) девушка и ее новый знакомый поехали в другое заведение. В итоге совместная вечеринка закончилась не очень красиво.

- После мужчина пояснил, что ему далеко ехать домой и попросил остаться ночевать у девушки, на что она согласилась. Когда девушка уснула, парень похитил ее ноутбук и заложил в ломбард. Похищенное девушке возвращено, а парень направлен судом в места лишения свободы, - пояснила пресс-секретарь прокуратуры Ленинского района Ольга Остапчук.

Кстати, «артист» в ковбойской шляпе оказался еще и неоднократно судимым за корыстные преступления против собственности. А по факту кражи на этого мужчину в суде сейчас рассматривается еще одно уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU