Старый мост в Барнауле закрыли на ремонт на два года
В Барнауле закрыли Старый мост на два года. Теперь движение по коммунальной переправе через Обь прекращено. Ограничения связаны с ремонтом сооружения.
На сайте минтранса региона разместили схему движения общественного транспорта.
Пригородные межмуниципальные маршруты, связывающие Барнаул и Новоалтайск, будут пролегать по трем основным магистральным улицам Барнаула: проспектам Ленина, Комсомольский и Красноармейский.
Маршруты междугороднего сообщения, учитывая расположение их начального остановочного пункта - автовокзал г. Барнаула - будут направлены на пр-кт Красноармейский.
Измененные схемы пригородных маршрутов на территории Барнаула:
№ 120 «г. Барнаул - садоводство «Сосняк», № 134 «г. Новоалтайск - г. Барнаул».
Из Барнаула: пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Профинтерна, пр. Комсомольский, ул. Никитина, пр. Ленина, Правобережный тракт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу» до остановочного пункта «Развилка», далее по маршруту. В Барнаул: до остановочного пункта «Развилка» Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, пр. Ленина, ул. Никитина, пр. Комсомольский, ул. Советская, пр. Строителей, пл. Победы.
№ 125 «г. Барнаул - г. Новоалтайск».
Из Барнаула: ул. Парфенова (конечная), ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, пр. Калинина, пр. Ленина, Правобережный тракт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу» до остановочного пункта «Развилка», далее по маршруту. В Барнаул:до остановочного пункта «Развилка» Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, пр. Ленина, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова (конечная).
№ 205 «г. Новоалтайск - г. Барнаул».
Из Барнаула: ул. Парфенова (конечная), ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Цеховая, пр. Калинина, пр. Строителей, пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Мамонтова, Правобережный тракт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу» до остановочного пункта «Развилка», далее по маршруту. В Барнаул: до остановочного пункта «Развилка» Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова (конечная).
№ 250 «г. Барнаул - с. Повалиха - сан. «Обские плесы».
Из Барнаула: пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Мамонтова, Правобережный такт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», далее по маршруту. В Барнаул: Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейскими, пр. Строителей, пл. Победы.
№ 251 «г. Барнаул - с. Боровиха».
Из Барнаула: пл. Победы, пр. Красноармейский, Правобережный такт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу» до остановочного пункта «Развилка», далее по маршруту. В обратном направлении: до остановочного пункта «Развилка» Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пл. Победы.
Измененная схема движения междугородних маршрутов на территории г. Барнаул:
№ 673 «с. Кытманово - г. Барнаул»;
№ 674 «с. Тогул - г. Барнаул»;
№ 270 «г. Барнаул - с. Малахово»;
№ 740 «р.п. Тальменка - г. Барнаул»;
№ 806 «г. Барнаул - с. Боровлянка»;
№ 882 «г. Барнаул - с. Озеро Красилово»;
№ 916 «г. Барнаул - с. Речкуново»;
№ 903 «с. Логовское - г. Барнаул»;
№ 897 «с. Черемушкино - г. Барнаул»;
№ 906 «г. Барнаул - с. Лосиха»;
№ 938 «п. Октябрьский - г. Барнаул».
Из Барнаула: пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Мамонтова, Правобережный такт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», далее по маршруту.
В Барнаул: Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пл. Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU