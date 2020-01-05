Старый мост в Барнауле закрыли на ремонт на два года

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:22:19+03:00

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В Барнауле закрыли Старый мост на два года. Теперь движение по коммунальной переправе через Обь прекращено. Ограничения связаны с ремонтом сооружения.

На сайте минтранса региона разместили схему движения общественного транспорта.

Пригородные межмуниципальные маршруты, связывающие Барнаул и Новоалтайск, будут пролегать по трем основным магистральным улицам Барнаула: проспектам Ленина, Комсомольский и Красноармейский.

Маршруты междугороднего сообщения, учитывая расположение их начального остановочного пункта - автовокзал г. Барнаула - будут направлены на пр-кт Красноармейский.

Измененные схемы пригородных маршрутов на территории Барнаула:

№ 120 «г. Барнаул - садоводство «Сосняк», № 134 «г. Новоалтайск - г. Барнаул».

Из Барнаула: пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Профинтерна, пр. Комсомольский, ул. Никитина, пр. Ленина, Правобережный тракт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу» до остановочного пункта «Развилка», далее по маршруту. В Барнаул: до остановочного пункта «Развилка» Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, пр. Ленина, ул. Никитина, пр. Комсомольский, ул. Советская, пр. Строителей, пл. Победы.

№ 125 «г. Барнаул - г. Новоалтайск».

Из Барнаула: ул. Парфенова (конечная), ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, пр. Калинина, пр. Ленина, Правобережный тракт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу» до остановочного пункта «Развилка», далее по маршруту. В Барнаул:до остановочного пункта «Развилка» Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, пр. Ленина, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова (конечная).

№ 205 «г. Новоалтайск - г. Барнаул».

Из Барнаула: ул. Парфенова (конечная), ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Цеховая, пр. Калинина, пр. Строителей, пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Мамонтова, Правобережный тракт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу» до остановочного пункта «Развилка», далее по маршруту. В Барнаул: до остановочного пункта «Развилка» Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова (конечная).

№ 250 «г. Барнаул - с. Повалиха - сан. «Обские плесы».

Из Барнаула: пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Мамонтова, Правобережный такт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», далее по маршруту. В Барнаул: Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейскими, пр. Строителей, пл. Победы.

№ 251 «г. Барнаул - с. Боровиха».

Из Барнаула: пл. Победы, пр. Красноармейский, Правобережный такт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу» до остановочного пункта «Развилка», далее по маршруту. В обратном направлении: до остановочного пункта «Развилка» Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пл. Победы.

Измененная схема движения междугородних маршрутов на территории г. Барнаул:

№ 673 «с. Кытманово - г. Барнаул»;

№ 674 «с. Тогул - г. Барнаул»;

№ 270 «г. Барнаул - с. Малахово»;

№ 740 «р.п. Тальменка - г. Барнаул»;

№ 806 «г. Барнаул - с. Боровлянка»;

№ 882 «г. Барнаул - с. Озеро Красилово»;

№ 916 «г. Барнаул - с. Речкуново»;

№ 903 «с. Логовское - г. Барнаул»;

№ 897 «с. Черемушкино - г. Барнаул»;

№ 906 «г. Барнаул - с. Лосиха»;

№ 938 «п. Октябрьский - г. Барнаул».

Из Барнаула: пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Мамонтова, Правобережный такт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», далее по маршруту.

В Барнаул: Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», в городе по: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пл. Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU