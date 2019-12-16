2019-12-16T10:02:37+03:00
Общество

Губернатор Виктор Томенко выступил против идеи сделать 31 декабря выходным

По его мнению, этим вопросом надо было заниматься раньше
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Виктор ТоменкоВиктор ТоменкоФото: пресс-службы правительства Алтайского края
Изменить размер текста:

Глава Алтайского края Виктор Томенко выступил категорически против идеи сделать 31 декабря выходным днем, а рабочий перенести на субботу, 28 декабря.

Об этом он заявил во время традиционной встречи со СМИ 12 декабря.

- Я не вижу необходимости ломать тот порядок вещей, который устоялся. И мы с этим согласились давно. Поэтому я против внесения каких-либо изменений, – приводит слова Томенко ИА «Толк». - Я серьезного запроса со стороны жителей края о том, чтобы 31 декабря сделать выходным днем, не вижу и не слышу. Руку на сердце положа, этот день и так всегда является предпраздничным, и пораньше люди с работы уходят и приходят на работу в приподнятом настроении, доделывая какие-то дела. Вопрос этот всерьез, по-настоящему, не ставился и не обсуждался. Все мы знали с 1 января 2019-го, что 31 декабря – это рабочий день. Ну, хотели бы что-то поменять, начали бы разговаривать в январе или феврале, что ж в последние недели начинать существенные изменения? Вот мое отношение к 31 декабря – оно такое.

Напомним, официально 31 декабря считается укороченным рабочим днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле через три года появится новый жилой квартал
Алтай-Кокс освоил производство нового вида продукции
Губернатор Виктор Томенко выступил против идеи сделать 31 декабря выходным
В Барнауле прошел тур женского чемпионата России по волейболу
Автопробег против «убитых» дорог прошел в Рубцовске
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
Светофоры отключат в Барнауле из-за планового ремонта
«Уральские авиалинии» увеличили перевозки пассажиров в ноябре на 12%
Между Барнаулом и Бельмесево начнет ходить больше автобусов
Алтайские специалисты обнаружили карантинного вредителя в китайских киви
Мужчина заживо сгорел в бане, в которой жил
В Барнауле ищут водителя, сбившего ребенка
Долгострой на Павловском тракте не вызывает у властей доверие
Мамин хвостик: фотоловушки поймали на Алтае котенка снежного барса
В Барнауле завершили поиски пропавшего подростка
В Казахстане нашли краснокнижного пеликана из Алтайского края
В Барнауле аварийно отключили воду в 122 домах
В Барнауле проведут митинг против вырубки деревьев ради спорткомплекса
В Барнауле пропал подросток в шапке-ушанке
Алтайский конькобежец одержал вторую победу на этапе Кубка мира
«АлтайБаскет» в упорной борьбе вырвал победу у «Русичей»
В Барнауле двое мужчин похитили новогоднюю елку
Фирсовские отравители: в поселке неизвестные кормят собак ядом