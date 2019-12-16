Губернатор Виктор Томенко выступил против идеи сделать 31 декабря выходным

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-16T10:02:37+03:00

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Глава Алтайского края Виктор Томенко выступил категорически против идеи сделать 31 декабря выходным днем, а рабочий перенести на субботу, 28 декабря.

Об этом он заявил во время традиционной встречи со СМИ 12 декабря.

- Я не вижу необходимости ломать тот порядок вещей, который устоялся. И мы с этим согласились давно. Поэтому я против внесения каких-либо изменений, – приводит слова Томенко ИА «Толк». - Я серьезного запроса со стороны жителей края о том, чтобы 31 декабря сделать выходным днем, не вижу и не слышу. Руку на сердце положа, этот день и так всегда является предпраздничным, и пораньше люди с работы уходят и приходят на работу в приподнятом настроении, доделывая какие-то дела. Вопрос этот всерьез, по-настоящему, не ставился и не обсуждался. Все мы знали с 1 января 2019-го, что 31 декабря – это рабочий день. Ну, хотели бы что-то поменять, начали бы разговаривать в январе или феврале, что ж в последние недели начинать существенные изменения? Вот мое отношение к 31 декабря – оно такое.

Напомним, официально 31 декабря считается укороченным рабочим днем.

ИСТОЧНИК KP.RU