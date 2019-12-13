В Камне-на-Оби инспекторы остановили «бессмертного» водителя с 2 тыс. промилле алкоголя в крови
В Камне-на-Оби появился новый «герой». Это «бессмертный» 26-летний водитель. Судя по данным алкотестера, он превысил смертельную дозу промилле алкоголя в крови в 363 раза.
Как сообщают «Каменские известия», местные автоинспекторы остановили автомобиль Toyota Vista в пятницу, 13 декабря, в Камне-на-Оби. За рулем находился 26-летний местный житель, у которого даже не было прав. Он был пьян в стельку. Сам признался, что пил на протяжении недели.
Рекордсмен по промилле в крови.Видео инспекторов ГИБДД Камня-на-Оби
- Присаживайся, Дмитрий Александрович, как ты, бедный, еще стоишь на ногах, - изумляется инспектор ГИБДД.
- Никак, - отвечает ему далеко не трезвый водитель.
Алкотестер показал такой высокий результат алкоголя в выдыхаемом воздухе, что автоинспекторы забеспокоились, как бы прибор не сгорел от такого воздействия.
Отмечается, что это максимальный показатель алкотестера, и он не говорит о максимальной дозе промилле в организме. Напомним, смертельной считается доза в 5,5 промилле. «Рекорд» установил житель Новокузнецка в 2013 году. В его крови было обнаружено содержание алкоголя в 12 промилле, сообщили в пресс-службе местного ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU